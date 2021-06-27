Відома українська актриса Катерина Нікітіна показала себе на роботі
Як пише Politeka.net, Катерина є однією з красунь "Жіночого кварталу". А ще зірка обожнює спорт і допомагає українцям з розтяжкою. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавими кадрами.
Нікітіна цього разу вирішила показати, як себе зайняла. Катерина позувала на жовтому килимку, надівши чорне міні. Дівчина стояла перед дзеркалом і ділилася своїм новим заняттям:
"Прилетіла на улюблену роботу, я не вмію сидіти вдома. Сьогодні будуть дві дівчинки. Одна і друга. Буду працювати в Києві. А ще танцювати на підборах".
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"Будемо розкріпачуватися разом", - додала в кінці Катя.
"Я як завжди знайшла собі роботу", - написала Нікітіна.
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