У понеділок в Україні нарешті спаде спека практично у всіх областях
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, понеділок буде для українців більш комфортним, ніж попередній тиждень. Температура практично у всіх регіонах знизиться приблизно на 3-6 градусів. У половині областей очікуються дощі, які забезпечать ще більш комфортну погоду.
У західних областях після проливних дощів буде сухо. Температура коливатиметься в районі 24-26 градусів. Найспекотніше буде в Закарпатській області. Там стовпчики термометра прогріються до 27-29 градусів.
У центральних регіонах очікуються опади. Грозові дощі позитивно вплинуть на температуру повітря, знизивши її до 24-27 градусів.
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У східних областях теж будуть дощі. Там буде спекотніше, ніж в центрі – приблизно 27-30 градусів.
Також спека затримається в південних регіонах, давши можливість відпочиваючим біля моря насолодитися відпусткою. Там температура коливатиметься в районі 26-30 градусів.
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Також Politeka писала, що спека різко спаде, в регіони увірвуться грозові дощі: якою буде температура і погода.