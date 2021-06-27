Відома співачка Камалія вразила несподіваним талантом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка похвалилася, що взяла участь у змаганнях з верхової їзди. На фото Камалія позувала на коні в повному обмундируванні.

"Дорогі, вітаю всіх, хто молодий душею з Днем молоді! І дякую вам за підтримку на змаганнях, всіх, хто приїхав, подзвонив, написав добре слово в соц. мережах. У цю виїздку я дебютувала складні схеми разом з майстрами спорту і кандидатами в майстри. Так що для першого старту наїздила на непоганий результат, але, звичайно ж, є до чого прагнути, тим більше, що наступні змагання вже через місяць!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і привітань.

"Ви молодчинка. Так прагнути жити можуть тільки кращі", "Камалія-красуня!", "Це вогонь. Успіхів", «молодець», "ви дуже мила і позитивна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія не стримала почуттів після похорону Чапкіса: "Шкода, що на Землі не живуть вічно".

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