Російський співак Філіп Кіркоров став посміховиськом через свій зовнішній вигляд

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист показав кадри з фестивалю «Жара», в якому брав участь.

"Музичне свято сьогодні завершиться, але в пам'яті залишаться яскраві моменти... доленосні зустрічі... карколомні номери...», - написав він.

Кіркоров блищав на заході з дітьми і літнім батьком.

Співак зображений на кадрах в різних досить яскравих нарядах. Але ось в мережі луки артиста не оцінили.

«А батька хворого-то навіщо за собою тягати...", "Монополісти))) наділи яскраві шмотки, які в звичайному житті якщо одягнеш, засміють! І ходять королі по подіумах», «знову цей фанерний співак, який співати то не вміє", " знову півень....кольоровий», «Клоун", " і знову один і той же прикид батька Кіркорова..Філіп, камінчик у ваш город", " Бенкет під час чуми», - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що з 22 червня Філіп Кіркоров поповнив "чорний список" Мінкульту та інформаційної політики України. Однак 25 червня прізвище співака зникло з реєстру. Відзначається, що Служба безпеки України виявила у справі Кіркорова кілька судових прецедентів і його знаходження в "чорному списку" вимагає додаткових перевірок.

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