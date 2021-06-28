Телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в компанії іншої зірки

Леся Нікітюк отримала величезну популярність після зйомок в тревел-шоу "Орел і Решка", передає Politeka.net. Зараз ведуча веде різні передачі, в тому числі програму "Хто зверху", в зйомках якої беруть участь зірки шоу-бізнесу.

В одному з останніх випусків знялася зірка "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна, яка опублікувала відповідне фото у своєму Instagram.

На фото Катерина посміхалася, вражаючи зовнішністю, а Нікітюк в красивій сукні підійшла до неї занадто близько, спрямувавши на Нікітіну свій погляд.

"Сподіваюся, ти мене пробачиш за цей кадр!😂 😘 Але я собі тут дуже подобаюся 😂 та І ти знаєш агінь ❤ ️ майже останній пост про # хтозверху😌 😏", - написала Катя.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 200 лайків.

"😂 😂 👏", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, Катерина Нікітіна з дитинства займається танцями. Вже в 17 років дівчина викладала малюкам танці. Крім того, у зірки гарне почуття гумору.