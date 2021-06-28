Голлівудська актриса Анджеліна Джолі свого часу "задала моду" відразу на кілька незвичайних образів

Всесвітньо відома актриса свого часу задала кілька модних трендів завдяки ролям в різних кінострічках. Не рахуючи легендарного образу бунтарки Лари Крофт і її фірмового костюма, вельми впізнаваним став образ Джолі в одній сорочці.

На зйомках фільму "Містер і місіс Смітт" Джолі в одній зі сцен з'являється з розпатланим волоссям, без макіяжу і в одній сорочці, яку запозичила у чоловіка.

Довгий час цей образ обговорювали в мережі, а саму роль Джолі нерідко критикували, адже на зйомках цього фільму, завдяки романтичним сценам подібного образу Джолі зблизилася з Бредом Піттом. Після цього тоді ще одружений актор поспішив розійтися з Дженніфер Енністон, почавши відносинах з Анджеліною.

У мережі зараз захоплюються тодішнім виглядом актриси, що зачарувала не тільки Пітта:

"Можна і не вгадувати фільм, Краса😍 🔥; чому вона така красива😮; нам не вистачає пристрастей, Містер і місіс Смітт😍; відчуйте любов; знімай😍; Mr & Mrs Smith❤❤️; безумовна красуня; це так романтично».

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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