Голлівудська актриса Анджеліна Джолі свого часу "задала моду" відразу на кілька незвичайних образів
Всесвітньо відома актриса свого часу задала кілька модних трендів завдяки ролям в різних кінострічках. Не рахуючи легендарного образу бунтарки Лари Крофт і її фірмового костюма, вельми впізнаваним став образ Джолі в одній сорочці.
На зйомках фільму "Містер і місіс Смітт" Джолі в одній зі сцен з'являється з розпатланим волоссям, без макіяжу і в одній сорочці, яку запозичила у чоловіка.
Довгий час цей образ обговорювали в мережі, а саму роль Джолі нерідко критикували, адже на зйомках цього фільму, завдяки романтичним сценам подібного образу Джолі зблизилася з Бредом Піттом. Після цього тоді ще одружений актор поспішив розійтися з Дженніфер Енністон, почавши відносинах з Анджеліною.
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У мережі зараз захоплюються тодішнім виглядом актриси, що зачарувала не тільки Пітта:
"Можна і не вгадувати фільм, Краса😍 🔥; чому вона така красива😮; нам не вистачає пристрастей, Містер і місіс Смітт😍; відчуйте любов; знімай😍; Mr & Mrs Smith❤❤️; безумовна красуня; це так романтично».
Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
А ще Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі у відвертій блузці забула прикрити пишне декольте.
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