Погода в Україні у вівторок, 29 червня, випробує на міцність спекою до +30 і "подарує" деяким регіонам дощі з грозами

Так, на бонус у вигляді опадів в дуже спекотний день, 29 червня, можуть розраховувати жителі північних і східних областей, а також Закарпатського та Чернівецького регіонів. Про це передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр.

Особливо сонце припече в західній, південній і центральній частині країни. У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях вдень температура повітря очікується до 28 градусів, вночі - до 16-18 градусів.

Найспекотніше буде в Миколаївській, Херсонській областях і Криму - до +29, і Одеській області - до +30 градусів вдень. Вночі тут прогріється до 20 градусів.

Прохолодніше всього буде на Чернігівщині та Сумщині - до +27 градусів вдень та +16-18 вночі. Місцями тут можливі шквали та град.

У Києві погода 29 червня буде спекотною і з грозами. Температура повітря складе в світлий час доби 25-27 градусів, в темний - 17-19. Вітер буде 5-10 м/с. Ніч пройде без опадів, але вдень очікуються дощі.

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