Внучка легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила своїм новим образом у розкритій нарозхрист сорочці
20-річна красуня спочатку була відома завдяки своїй бабусі, проте вже встигла зробити власне ім'я як починаюча актриса, співачка і модель. Зараз Соня живе в США, готується до весілля зі своїм нареченим-мільйонером і продовжує будувати свою кар'єру.
На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася новими знімками, на яких продемонструвала свій модельний потенціал, пише Politeka.net.
Так, на фото Соня постала в костюмі з вільних бежевих штанів і жилетки. Також на дівчині була біла сорочка, яку Соня залишила розкритою, і блідо-рожевий ліфчик.
У такому вигляді Євдокименко впевнено позувала перед камерою, показуючи свою природну красу і струнку фігуру.
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Шанувальники не могли не оцінити цей образ юної красуні.
"Красуня", "Ангельська любов", "Тут красуня...", - пишуть люди в коментарях до фото Соні.
Нагадаємо, 20-річна внучка Ротару засвітила кожен вигин в неймовірно тонкій сукні: "Ох, нічого собі".
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