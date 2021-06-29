Внучка легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила своїм новим образом у розкритій нарозхрист сорочці

20-річна красуня спочатку була відома завдяки своїй бабусі, проте вже встигла зробити власне ім'я як починаюча актриса, співачка і модель. Зараз Соня живе в США, готується до весілля зі своїм нареченим-мільйонером і продовжує будувати свою кар'єру.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася новими знімками, на яких продемонструвала свій модельний потенціал, пише Politeka.net.

Так, на фото Соня постала в костюмі з вільних бежевих штанів і жилетки. Також на дівчині була біла сорочка, яку Соня залишила розкритою, і блідо-рожевий ліфчик.

У такому вигляді Євдокименко впевнено позувала перед камерою, показуючи свою природну красу і струнку фігуру.

Шанувальники не могли не оцінити цей образ юної красуні.

"Красуня", "Ангельська любов", "Тут красуня...", - пишуть люди в коментарях до фото Соні.

Нагадаємо, 20-річна внучка Ротару засвітила кожен вигин в неймовірно тонкій сукні: "Ох, нічого собі".

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