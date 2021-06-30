Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук показала жіночний домашній образ у вузькій сукні

Артистка "Жіночого кварталу" порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Марта Адамчук - не тільки гумористка, а й талановита співачка, а також фотограф, яка часто балує колег імпровізованими фотосесіями. На цей раз зірка вирішила показати шанувальникам ще одну свою сторону: вона поділилася знімком, на якому можна побачити її простий домашній образ.

Так, на фото Марта сидить перед вікном, дивлячись на вулицю з посмішкою. Перед нею стоять горщики з кімнатними квітами. Артистка одягнена в довгу вузьку сукню глибокого оливкового кольору. Судячи з усього, вона не стала надягати під неї нижню білизну.

У підписі до фото зірка поділилася надихнула її цитатою.

"Вірити чи не вірити, це абсолютно не важливо. Потрібно просто задавати собі все більше і більше питань. Б. Вербер".

Шанувальники тут же відреагували на пост Адамчук.

"Красива", "Хороша", "Мартуся, ти неймовірна", "жіночно", - пишуть люди.

Нагадаємо, красуня з "Жіночого кварталу" влаштувала чуттєву фотосесію у воді.

Як повідомляла Politeka, брюнетка з "Жіночого кварталу" вразила не тільки посмішкою в стильному вбранні.

Також Politeka писала, що брюнетка з "Жіночого кварталу" розповіла про своє щастя, показавши себе в ніжному образі.