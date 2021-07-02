Американська модель, блогер і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вразила довжиною спідниці

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна бізнесвумен і мама чотирьох дітей досі є іконою стилю в США. Її луки розбирають до дрібниць, а мільйони шанувальників прагнуть копіювати її образи.

Цього разу зірка здивувала надто відвертим образом. Вона одягла дуже коротку спідницю, яка вигідно підкреслила її стрункі ніжки. Також Кім одягла кофтинку на ґудзиках. Правда, гудзики зірка вирішила розстебнути, залишивши кофтинку триматися лише на одному. Засмагла шкіра і нарощене волосся зірки додало шарму її образу.

"Дюйми на римській злітно-посадковій смузі", - загадково підписала фото зірка.

У коментарях ефектній брюнетці залишили масу приємних слів.

"Вогонь", «на це можна дивитися вічно», «які ніжки», «це просто топ», «ще один гудзик залишився», "це дуже гаряче", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян похвалилася кращими образами в бікіні з молодшою сестричкою: "солодкі-солодкі...".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашян блиснула своїми знаменитими формами на простирадлах: "Доброго ранку".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян обтягнула фірмові стегна ніжною тканиною:"сама жіночність".