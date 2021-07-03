Французька модель Тілан Блондо, яка в дитинстві вважалася найкрасивішою дівчинкою в світі, знялася в ніжній фотосесії

20-річна модель стала набирати популярність з чотирьох років, коли вона почала зніматися в перших рекламних фотосесіях, пише Politeka.net. Саме тоді дитину почали називати найкрасивішою дівчинкою в світі.

Зараз Тілан продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Зірка вже ставала обличчям іменитих брендів, в числі яких Lacoste, HugoBoss, H&M, Dolce&Gabbana, L'oréal Paris та інших.

У новому пості свого Instagram Блондо показала кадри своєї нової зйомки, де вона рекламує прикраси.

Образ вийшов дуже ніжним - модель була в сукні світлого кольору, а макіяж в неяскравих тонах підкреслив риси обличчя красуні.

Доповнили образ аксесуари з синіми, блакитними і зеленими каменями.

Публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Краса", " ти завжди в моїх думках😮 😮", "вау!", Люблю цю дівчину", "така прекрасна", " Ні, але це неможливо😍 🔥", "Ви Прекрасна, добрий день і хороших вихідних", "така красива з приголомшливими ідеальними очима😍❤️", " красива Тілан❤️❤️❤️", " Приголомшлива🔥", " 😍 😍 😍 😍 люблю тебе, крихітко ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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