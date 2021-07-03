Американська модель, блогер і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян знялася в новій фотосесії зі своєю дизайнерською білизною

Не так давно стало відомо, що ще молодий бренд Кім Кардашьян екіпірує американських спортсменок до Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо. Кім почала випускати власну колекцію білизни не так давно, проте досить швидко її образи стали вельми популярні.

Щоб підтримати свій бренд, Кім так само вирішила сама рекламувати його і періодично приміряти на себе різні модні образи. У чорній білизні зірка виглядала вельми акуратно і молодо, а її смаглява шкіра без вад тільки привернула ще більше уваги фанатів.

На думку шанувальників, Кім виглядає дуже красиво, коли на ній немає викликають образів:

"Така гаряча, просто вау❤️; більш менш скромно; мені подобається, коли так просто; здається, тут багато краси😍 😍; Боже ну що за красуня🤍 🤎; я люблю вас; Ой яка Вишенька красива».

Нагадаємо, що Кім Кардашьян хвалилася кращими образами в бікіні з молодшою сестричкою: "солодкі-солодкі...".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашян блиснула своїми знаменитими формами на простирадлах: "Доброго ранку".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян обтягнула фірмові стегна ніжною тканиною:"сама жіночність".