Американська модель, блогер і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян знялася в новій фотосесії зі своєю дизайнерською білизною
Не так давно стало відомо, що ще молодий бренд Кім Кардашьян екіпірує американських спортсменок до Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо. Кім почала випускати власну колекцію білизни не так давно, проте досить швидко її образи стали вельми популярні.
Щоб підтримати свій бренд, Кім так само вирішила сама рекламувати його і періодично приміряти на себе різні модні образи. У чорній білизні зірка виглядала вельми акуратно і молодо, а її смаглява шкіра без вад тільки привернула ще більше уваги фанатів.
На думку шанувальників, Кім виглядає дуже красиво, коли на ній немає викликають образів:
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"Така гаряча, просто вау❤️; більш менш скромно; мені подобається, коли так просто; здається, тут багато краси😍 😍; Боже ну що за красуня🤍 🤎; я люблю вас; Ой яка Вишенька красива».
Нагадаємо, що Кім Кардашьян хвалилася кращими образами в бікіні з молодшою сестричкою: "солодкі-солодкі...".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашян блиснула своїми знаменитими формами на простирадлах: "Доброго ранку".
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян обтягнула фірмові стегна ніжною тканиною:"сама жіночність".