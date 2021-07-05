Актриса Ірина Поплавська стала українською Катею Пушкарьовою в адаптації відомого формату "Betty la fea" чи "Ugly Betty".

Як повідомляє Politeka.net, скоро на українському телебаченні відбудеться прем'єра нового серіалу "Моя улюблена Страшко", головну роль в якому зіграла молода актриса Ірина Поплавська. На сторінці телеканалу "1+1" в Instagram розкрили деякі подробиці про актрису і серіал.

Так, стало відомо, що Ірині 24 роки, вона народилася в Києві, але багато років жила в Одесі. "Покійний батько Ірини також був творчим: малював, грав на гітарі, писав вірші, співав. Мама теж добре малює, в дитинстві відвідувала музичну школу. Тому з боку батьків на Ірину ніколи не було тиску у виборі майбутньої професії. Вперше Ірина Поплавська вирішила стати актрисою в 12 років, проте потім ще багато часу вагалася з цього приводу", - йдеться в підписі до фото актриси на сторінці телеканалу.

Відзначимо, що на знімку можна побачити Ірину в ролі головної героїні серіалу – це скромна дівчина в окулярах і з неслухняними кучерями. На цьому фото актриса дуже нагадує героїню російського серіалу "Не родись красивою" Катю Пушкарьову.

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