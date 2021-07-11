Молодша сестра Світлани Лободи Ксенія показала, як проводить час на курорті

Як пише Politeka.net, Ксюші Лободі всього 29 років. Красуня близько спілкується із зірковою сестрою, але не пішла по її стопах. Дівчина вийшла заміж за українського бізнесмена Артема Аурсаліді. Красуня з чоловіком зараз відпочивають на курорті і активно діляться кадрами з відпустки в Instagram, де за дівчиною стежать десятки тисяч людей.

На новому фото, яке Лобода опублікувала в сторіс Instagram, красуня була в блакитному купальнику. Образ дівчина доповнила сонцезахисними окулярами. Ксюша знімала себе на телефон, позуючи на тлі готелю..

На другому ОТГ Ксюша вже вибрала інший ракурс для зйомки. Дівчина тримала в руках охолоджуючий напій, релаксуючи на пляжі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, куди Ксенія викинула кадри, немає подібних інструментів.

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