Це сталося під час міжнародних змагань українських богатирів на Прикарпатті

Анна Васюк з Харкова показала небувалу силу і підняла над головою гантелю вагою 64 кілограми. Таким чином вона встановила рекорд України.

Про це повідомляє видання "Вікна".

Так, на Прикарпатті в селищі Ланчин поруч з Народного дому відбулася матчева зустріч між збірними командами України та Румунії. Збірна України у складі Олега Пилип'яка (Львів), Івана Блінова (Київ) та Романа Винника (Івано-Франківськ) впевнено, з рахунком 4:1 перемогла збірну Румунії.

Харків'янка Ганна Васюк стала окрасою цих змагань. Мало того, вона встановила абсолютний рекорд України, піднявши над головою гантель вагою 64 кілограми.

Спортсменка повідомила, що йшла до абсолютного рекорду 10 років і не планує зупинятися на досягнутому. Тепер вона хоче встановити світовий рекорд: 74 кг.

Варто відзначити, що Анна Васюк є дворазовою чемпіонкою України з богатирського багатоборства, володаркою Кубків України з богатирського багатоборства (UFSA) і з перетягування каната; ELITE атлет з армліфтингу (WPL/APL).

Крім того, вона володарка Кубка світу з кроссліфтингу.

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