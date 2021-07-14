Світська левиця, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася спокусливим домашнім луком
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram фігуриста модель опублікувала милий домашній лук. Як відомо, весь одяг, який красуня одягає, відразу ж користується попитом серед її мільйонної фанатської аудиторії. Тому, найчастіше, зірка фотографується в одязі та нижній білизні власного виробництва.
На цей раз Кім Кардашьян постала в білому домашньому костюмі, який складався з надто короткого топа і штанів. Вона засвітила свою осину талію, вразивши фігуркою.
"Затишний", - підписала фото зірка.
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У коментарях Кім традиційно залишили масу приємних слів.
"Ти ідеальна", "Така гарненька!", "Ангел з небес", "виглядає так затишно", "милий костюмчик", "на тобі все виглядає красиво", "ти така красива", "неймовірна жінка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в спокусливому міні вразила своїми смаколиками:"виглядає апетитно".
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