Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко поділився болем від непоправної втрати

Про це єдиний син української легенди повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Боляче... світла пам'ять", - написав Руслан Євдокименко і опублікував фото відомого російського актора і музиканта Петра Мамонова, який помер напередодні.

Актор і музикант, засновник групи «Звуки Му» Петро Мамонов, який заразився коронавірусною інфекцією, помер 15 липня на 71-му році життя.

Мамонов був госпіталізований з коронавірусом в реанімацію в кінці червня. 1 липня його дружина Ольга заявляла, що у музиканта зафіксовано 87% ураження легенів. Вона повідомила, що Мамонова підключили до ШВЛ, а пізніше ввели в медикаментозний сон.

Прощання з Петром Мамоновим відбудеться 17 липня в Донському монастирі. Поховають артиста того ж числа в підмосковній Вереї.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Петра Мамонова не пустили в Україну через відвідування анексованого Криму. У 2017 році він потрапив в базу «Миротворця» за кримські гастролі.

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Як повідомляла Politeka, трагедією закінчилися пошуки відомого музиканта: його колишня дружина знайшла тіло артиста, деталі.

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