Відома співачка Альбіна Джанабаєва показала, як розважається з чоловіком, композитором, Валерієм Меладзе

Як пише Politeka.net, Альбіна Джанабаєва ще в 2004 році закрутила роман з Валерієм Меладзе, хоча він був одружений на іншій. Красуня народила чоловікові трьох дітей, а офіційно шлюб оформила пара тільки в 2014 році, через п'ять років після розлучення композитора з колишньою дружиною. Зараз красуня займається вихованням дочки, яку народила в 2021 році, а також веде активно соціальні мережі.

На кадрах Альбіна показала, чим зайнялася з чоловіком після повернення з Києва. Джанабаєва грала з Валерієм в"Камінь-ножиці-папір". Хто програвав, той щось робив по дому. Альбіні так довелося "залізти" на стіну і взяти дриль, а Меладзе мив посуд.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Талановиті люди у всьому дійсно талановиті, приємно на них дивитися, обох обожнюю", " молодці. Так і треба. Домовлятися. І не ображатися", " круті позитивні і класні. Ось так треба жити і з Вас брати приклад", "Супер відео))) Градус настрою підвищений на цілий день".

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