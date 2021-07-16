Відома співачка Альбіна Джанабаєва показала, як розважається з чоловіком, композитором, Валерієм Меладзе
Як пише Politeka.net, Альбіна Джанабаєва ще в 2004 році закрутила роман з Валерієм Меладзе, хоча він був одружений на іншій. Красуня народила чоловікові трьох дітей, а офіційно шлюб оформила пара тільки в 2014 році, через п'ять років після розлучення композитора з колишньою дружиною. Зараз красуня займається вихованням дочки, яку народила в 2021 році, а також веде активно соціальні мережі.
На кадрах Альбіна показала, чим зайнялася з чоловіком після повернення з Києва. Джанабаєва грала з Валерієм в"Камінь-ножиці-папір". Хто програвав, той щось робив по дому. Альбіні так довелося "залізти" на стіну і взяти дриль, а Меладзе мив посуд.
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Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:
"Талановиті люди у всьому дійсно талановиті, приємно на них дивитися, обох обожнюю", " молодці. Так і треба. Домовлятися. І не ображатися", " круті позитивні і класні. Ось так треба жити і з Вас брати приклад", "Супер відео))) Градус настрою підвищений на цілий день".
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