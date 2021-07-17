Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила зовнішнім виглядом на новому фото
Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі любить приміряти масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх нарядів.
Оскільки зірка дуже скритна і не веде соцмережі, шанувальникам доводиться дізнаватися новини про неї тільки від інсайдерів і численних шанувальників, які ведуть фанатську сторінку в Instagram.
Так, кілька годин тому там з'явився новий кадр Джолі. На ньому знаменитість позує в стильному жіночному образі темного забарвлення.
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Джолі сидить за столиком, тримаючи в руках книгу. На ній невагома сукня чорного кольору без рукавів, яку повинна мати кожна жінка. Щоб зробити лук максимально простим і виразним, стилісти зробили "макіяж без макіяжу", який покликаний підкреслити бездоганні риси голлівудської знаменитості. Укладку їй зробили легку і повітряну, злегка завивши її волосся.
Виглядала зірка, як завжди, незрівнянно і жіночно. Вийшло неймовірно ефектно, але в той же час стильно.
Шанувальники розділили думку про те, що виглядає Джолі неперевершено: "мати прекрасна і велика актриса", "Так красиво, жінка моєї мрії", "Ідеально, як завжди", "Тліюча", "Абсолютно чудова".
Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
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