Відома актриса Елізабет Херлі здивувала шанувальників спекотними фото в сміливому чорному бікіні

Як повідомляє Politeka.net, відома британська актриса і модель Елізабет Херлі часто радує свою армію шанувальників яскравими фото в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі захоплюючими кадрами в спокусливому образі.

Як видно, на нових знімках Елізабет позує в цікавій локації, вона з'явилася перед камерою в крихітному бікіні від власного бренду, яке ледь утримує її розкішні форми і підкреслює ідеальну фігуру. Волосся актриси розпушені і недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і кокетлива посмішка.

У підписі до публікації Херлі написала: "Ну нарешті! Прибуло моє улюблене бікіні в чорному кольорі. Обтягуюче чорне бікіні чекає вас". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Ти прекрасна", "Ідеальне тіло", "Красуня", "Яка фігура", "Ви неймовірна", "Ти завжди залишишся найкрасивішою жінкою у світі, Ліз".

Нагадаємо, Елізабет Херлі показала соковиті форми у вузькій сукні з декольте: "Супер шикарна Ліз"

Як повідомляла Politeka, Елізабет Херлі з глибоким декольте влаштувала спокусу в ліжку: "Так, дитинко".

Також Politeka писала, Елізабет Херлі в тісному боді дала спеку зі своєю помічницею: "Інші можуть заздрити...".