Українців попередили про магнітні бурі, які загрожують тяжкими наслідками
Фахівці розповіли, коли очікуються магнітні бурі в Україні. Так, у липні прогнозуються затяжні коливання середньої інтенсивності.
Буря розпочнеться 18 липня, а закінчиться - 20-го, пише РБК.
Однак метеочутливі люди відчують нездужання вже ввечері 17 липня, а відгомони коливань будуть їх мучити навіть 21-го.
Хоча буря середньої інтенсивності, все ж разом зі спекою вона заподіє здоров'ю істотної шкоди.
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У дні впливу електромагнітних збурень медики радять гіпертонікам пити побільше води, і знизити вживання солі, яка затримує рідину в організмі, а це веде до підвищення тиску.
Гіпотонікам ж радять прийняти тонізуючу настоянку елеутерококу або лимонника.
Під час геомагнітних бур у людей підвищується тиск, знижується працездатність, починаються головні болі, з'являється тривожність і загострюються хронічні захворювання, в тому числі і алергії.
У такі дні краще висипатися і знизити фізичне і психоемоційне навантаження. У харчуванні не повинно бути жирних, гострих, важких страв, а також алкоголю. У раціоні повинні переважати свіжі фрукти і овочі. Також добре допомагають прогулянки на свіжому повітрі.
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