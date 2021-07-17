Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе у пілона
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є однією з найбільш пластичних красунь "Жіночого кварталу". Зірка захопилася заняттями у пілона, щоб розкріпачити себе. Дівчина активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"EXOTIC…Pole_dance.
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Все просто: розкріпачення!!!!
Я була максимально затиснута і абсолютно не відчувала себе " сексі»
Дуже соромилася. Була невпевнена в собі. Я це розуміла, вирішила потрібно щось міняти", - написала Катерина.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Котик солодкий", "обожнюю тебе", "Ти великий молодець що змогла зробити такі зміни у своєму житті", "Супер", "я навіть ось це не можу зрозуміти, в якій позі ти себе чувсвуеешь так добре", "Хороша чортиця".
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