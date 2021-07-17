У російської співачки МакЅим, яка довгий час знаходиться в комі, відмовляє легке
Як пише Politeka.net, про це повідомили в Телеграм-каналі Mash. Відзначається, що у зірки відмовляє права легеня, а також почалися проблеми з серцем. У легкому, за повідомленнями лікарів, збільшуються кісти і порожнини.
"Через ускладнення органу, що почалися, не допомагає навіть ШВЛ", - відзначають лікарі.
Відзначається, що лікарі не роблять ніяких прогнозів, але представники зірки вірять в краще. Відомо, що нещодавно до співачки приходив представник церкви і молився за неї.
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Як відомо, 38-річна співачка була госпіталізована з пневмонією ще 16 червня. Практично відразу її помістили в стан штучної коми, оскільки стан зірки був вкрай складним. З тих пір стан артистки тільки погіршується. До госпіталізації співачка давала концерт в Казані, де вже відчувала себе погано.
Додамо, що у МакЅим є дві дочки – Олександра і Марія.
Нагадаємо, що легкі співачки МакЅим майже повністю вражені, жінка в критичному стані.
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