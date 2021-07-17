Ангел Victoria's Secret, бразильська модель Жизель Олівейра захопила пікантним образом

Як пише Politeka.net, молода модель активно веде свої соціальні мережі і регулярно влаштовує аматорські фотосесії. Під час карантину дівчина часто фотографувалася вдома, а зараз радує шанувальників яскравими кадрами з вулиць різних міст.

На свіжих фото зірка постала в світлих штанях з незвичайними вирізами на стегнах, а також білій кофті на зав'язках. Пікантності кадру надав той факт, що під кофту красуня не одягла нижню білизну. Шанувальники змогли розгледіти всі достоїнства фігури моделі.

"Чому Нью-Йорк такий милий. Спогад двотижневої давності", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Красиво чудово!", "Прекрасна дама", «досить спокусливо», «Жіноча прекрасна машина краси в самому серці прекрасного міста», «ти неймовірна», «це занадто гаряче», "Я осліп від твоєї краси", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра показала переваги фігури в ефектному купальнику: фото.

Раніше Politeka писала, що Жизель Олівейра в купальнику поніжилася під душем, показові кадри: "Причина глобального потепління".

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