Відома британська актриса вразила своїми формами

Элизабер Херлі відома актриса, продюсер і дизайнер власного бренду. 56-річна Елізабет славиться своєю чарівною фігурою.

Знаменита актриса активно веде свої соціальні мережі, де радує фанатів новим контентом. У неї більше двох мільйонів шанувальників в Instagram. Цього разу Елізабет поділилася фото у вечірній сукні. Про це передає Politeka.net.

Наряд облягає фігуру актриси і підкреслює її достоїнства. Глибоке декольте незвичайного розрізу привертає до себе увагу. Вечірній образ Елізабет доповнює громіздка корона і кольє.

"Останній раз одягала святкову сукню - лютий 2020 рік" - відверто актриса.

Елізабет отримала безліч захоплених коментарів від фанатів. "Королева", "Дуже яскраве фото", "О, Елізабет, ти неймовірно красива", "Міс Всесвіт", "Все ще гаряче ніж багато дівчат на роки молодше її", "Ось так повинна виглядати справжня королева", "Кожне дзеркало червоніє від вашої краси".

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