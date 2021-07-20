Голлівудська актриса Анджеліна Джолі заінтригувала образом "фатальної" леді в чорному вбранні без ліфа

Довгий час знаменита актриса не з'являлася перед публікою, а на рідкісних фото, які вдалося роздобути папараці, Джолі виглядала досить скромно. Як відомо, зірка після розлучення з Бредом Піттом почала вести досить закритий спосіб життя і змінила імідж.

Проте, як помічають шанувальники, Джолі завжди виглядає чудово як в повсякденному житті, так і на червоній доріжці. Цього разу фанати помітили, що їх зірка з роками стала виглядати тільки краще.

Не так давно Джолі помітили на прогулянці без білизни та спідниці максі. Причому незважаючи на популярність і фінансовий стан, стиль актриси залишається стриманим і лаконічним. При цьому артистці вдалося показати дуже спекотну цибулю.

Так, фотографи зняли Джолі з дочкою Захарою під час звичного шопінгу. Анджеліна залишилася вірна стилю і з'явилася в звичному total black. У монохромному вбранні, актриса виходила з бутіка в Західному Голлівуді причому привернула увагу зірка тим, що ліф вона вважала за краще не надягати, зробивши тим самим акцент на бюсті.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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