Зірка розповіла про той час

Українська актриса і телеведуча Руслана Писанка розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком

Відома артистка довго не могла знайти собі пару, передає Politeka.net. Однак все-таки не впадала у відчай і у 2009 році познайомилися з бізнесменом Ігорем Ісаковим.

В одному з інтерв'ю на передачі "ЖВЛ" Руслана розповіла, як зустріла своє кохання.

Того року Писанка була безробітною і в неї було достатньо часу, тому сиділа на сайтах знайомств. Спілкування зірки з чоловіками було безрезультатним, поки їй не написав ще один незнайомець, який згодом став її чоловіком.

Ісаков поцікавився: "Руслано, це Ви?", і запропонував випити разом по чашечці чаю.

Писанка не дуже позитивно відреагувала на повідомлення співрозмовника.

"Я подумала - ще один ідіот і відповіла, що якщо з кожним шанувальником буду пити чай, то мені потрібно буде випити Чорне море", – розповіла актриса.

За словами телеведучої, вона відмовилася від зустрічі, але номер йому все-таки залишила. Через два тижні обидва в підсумку зустрілися, тільки Писанка на п'ять годин запізнилася на перше побачення, забувши про нього.

Зірка вважає, що її історія може стати прикладом для тих, хто боїться будувати відносини в дорослому віці.

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