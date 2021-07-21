Українська актриса і телеведуча Руслана Писанка розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком
Відома артистка довго не могла знайти собі пару, передає Politeka.net. Однак все-таки не впадала у відчай і у 2009 році познайомилися з бізнесменом Ігорем Ісаковим.
В одному з інтерв'ю на передачі "ЖВЛ" Руслана розповіла, як зустріла своє кохання.
Того року Писанка була безробітною і в неї було достатньо часу, тому сиділа на сайтах знайомств. Спілкування зірки з чоловіками було безрезультатним, поки їй не написав ще один незнайомець, який згодом став її чоловіком.
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Ісаков поцікавився: "Руслано, це Ви?", і запропонував випити разом по чашечці чаю.
Писанка не дуже позитивно відреагувала на повідомлення співрозмовника.
"Я подумала - ще один ідіот і відповіла, що якщо з кожним шанувальником буду пити чай, то мені потрібно буде випити Чорне море", – розповіла актриса.
За словами телеведучої, вона відмовилася від зустрічі, але номер йому все-таки залишила. Через два тижні обидва в підсумку зустрілися, тільки Писанка на п'ять годин запізнилася на перше побачення, забувши про нього.
Зірка вважає, що її історія може стати прикладом для тих, хто боїться будувати відносини в дорослому віці.
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