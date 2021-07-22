Колишній актор і адміністративний директор студії "Квартал 95", народний депутат з фракції Партії "Слуга народу", Юрій Корявченков (він же Юзик) є власником двоповерхового особняка
Про це йдеться в програмі "Викриття" (щоб дивитися фото і відео, проскролльте вниз сторінки).
Будинок Юзика розташований в селі Проців під Борисполем на ділянці в 18 соток.
У декларації нардепа зазначено, що земля оформлена на його дружину Тетяну. А будівля розміром в 260 квадратних метрів числиться в документі як "садовий будиночок".
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У будинку зараз йде ремонт, ще потрібно як зовнішня, так і внутрішня обробка.
На профільних сайтах нерухомості за подібну нерухомість просять 400 тисяч доларів.
Корявченков також є власником квартири в Києві площею 104 кв.м. як свідчать дані з Реєстру прав на нерухомість, столичне житло Юзика знаходиться у висотці на Дніпровській набережній з видом на річку.
Юрій Корявченков перебуває у шлюбі зі своєю дружиною Тетяною з 2004 року. Пара виховує двох дочок-Маргариту і Маріанну, а також сина Андрія.
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