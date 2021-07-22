Колишній актор і адміністративний директор студії "Квартал 95", народний депутат з фракції Партії "Слуга народу", Юрій Корявченков (він же Юзик) є власником двоповерхового особняка

Про це йдеться в програмі "Викриття" (щоб дивитися фото і відео, проскролльте вниз сторінки).

Будинок Юзика розташований в селі Проців під Борисполем на ділянці в 18 соток.

У декларації нардепа зазначено, що земля оформлена на його дружину Тетяну. А будівля розміром в 260 квадратних метрів числиться в документі як "садовий будиночок".

У будинку зараз йде ремонт, ще потрібно як зовнішня, так і внутрішня обробка.

На профільних сайтах нерухомості за подібну нерухомість просять 400 тисяч доларів.

Корявченков також є власником квартири в Києві площею 104 кв.м. як свідчать дані з Реєстру прав на нерухомість, столичне житло Юзика знаходиться у висотці на Дніпровській набережній з видом на річку.

Юрій Корявченков перебуває у шлюбі зі своєю дружиною Тетяною з 2004 року. Пара виховує двох дочок-Маргариту і Маріанну, а також сина Андрія.

Нагадаємо, якби Олена Кравець, Кошовий та інші зірки "Квартал 95" були іншої раси, фото: "індуси красиві"

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Кварталу 95» ошелешив видом на відпочинку з сім'єю:" хтось наздоганяє Юзика»

Також Politeka писала, що у "кварталі 95" розкрили цікаві подробиці про Олену Кравець і Юзика.