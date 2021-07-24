Голлівудська актриса Анджеліна Джолі опинилася в центрі скандалу через свою усиновлену дитину

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка займається благодійністю вже більше двадцяти років, опинилася в центрі непростої історії, пов'язаної з дітьми-сиротами. Як виявилося, колишній друг Джолі Сарат Мун, заявив, що її прийомний син Меддокс міг не бути повним сиротою на момент його усиновлення.

Не секрет, що перед тим, як зважитися на усиновлення, Джолі ретельно проводила розслідування – чи немає батьків у хлопчика, адже не хотіла забирати його у сім'ї. Але як запевняє Мун виданню Daily Mail , він сам брав участь у процесі усиновлення.

І в момент усиновлення чоловік збрехав, що є батьком дитини і підписав необхідні юридичні документи.

"Я не впевнений на 100%, що Меддокс був сиротою, навіть незважаючи на те, що він був у притулку. Принаймні, один з батьків міг бути живий на той момент. Але я ніколи не задавав цих складних питань, ніхто не задавав... це часто відбувалося в Камбоджі. Багато немовлят були залишені в притулках або продані батьками, тому що ті не могли дозволити собі піклуватися про них», — розповів чоловік.

Варто відзначити, скандал також викликаний тим, що нещодавно вийшов новий документальний фільм «вкрадені діти», який зняла Елізабет Джейкобс. Її саму удочерили в Камбоджі. У фільмі піднімалося питання і про сумнівне сирітство Меддокса.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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