Що не можна робити

Українців попередили про новий сплеск геомагнітної активності Сонця

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, у п'ятницю, 23 липня з півночі до 6 ранку можливі магнітні збурення приблизно 4 класу, пишуть «Факти».

Однак наголошується, що даний Магнітний сплеск буде слабкіше традиційної магнітної бурі.

Крім того, в суботу 24 липня також очікується підвищена сонячна активність.

Зважаючи на таку ситуацію метеочутливі люди можуть відчути нездужання. Можливі проблеми зі сном, напади тахікардії, задишка, запаморочення, апатія або дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Щоб уникнути негативного впливу магнітних бур потрібно постаратися уникати стресів і перевтоми. Тобто, з'ясування відносин, як і великі навантаження в залі варто відкласти до кращих часів. З раціону краще виключити алкоголь, каву, смажену, гостру і копчену їжу.

Варто більше часу проводити на свіжому повітрі, якщо дозволяє погода.

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