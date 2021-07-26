У новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів, чи позначається на виступ спортсменів відсутність на трибунах підтримки уболівальників

«Відсутність уболівальників на трибунах дуже позначається на виступі спортсменів, тому що, коли тиша в залі, дуже сумно виступати. Особисто для мене в гімнастиці, я звик до того, що у нас завжди дуже багато людей в залі. Тому, не беручи до уваги футбол та легку атлетику, спортивна гімнастика один з наймасовіших видів спорту», - сказав він.

Верняєв розповів, що є спортсмени, яких шум в залі збиває, але для психологічно стійких це, навпаки, підтримка і мотивація, коли тобі аплодують, кричать і весь цей шум дуже класно сприймається. Тому відсутність уболівальників, яка пов'язана з коронавірусною епідемією, це погано, вважає він, але це ще принесло і дискомфорт спортсменам тому, що по прильоту на змагання ти змушений постійно проходити тести і перевірки.

«Але найбільш незручний момент, коли тобі забороняють виходити з номера готелю, а можна ходити тільки в їдальню, зал і назад в номер. Ось це дуже погано, тому що є такий тип спортсменів, яким потрібно ходити, гуляти їм не можна сидіти на місці, тому що вони залежуються. Через карантин спортсменам доводилося стрибати і бігати в номері, а виходити подихати свіжим повітрям на балкон», - резюмував він.

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