Юна дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя Діва показала нові зачаровують образи в розкішних сукнях

16-річна дівчина поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, дочка акторів вже й сама встигла прославитися, активно просуваючись як модель. У своєму юному віці Діва встигла стати обличчям такого великого бренду, як Dolce & Gabbana, а також не раз з'являлася на обкладинках глянцевих журналів.

На цей раз красуня знялася в новій фотосесії, примірявши відразу кілька гламурних образів.

Так, на одному з нових фото Діва Кассель позує в розкішній червоній сукні. Його повітряний верх виконаний у форми серця з великими вирізами на боках, а пишна спідниця з напівпрозорої тканини робить образ дівчини дуже легким. Під цим фото відзначилася мати юної моделі, яка поставила кілька сердечок.

На другому знімку Діва постала в обтягуючій чорній сукні з глибоким декольте і світлими вставками з боків, візуально роблять її фігуру стрункішою.

"Немов ангел у плоті!", "Така красива", "ця дівчина не з цього світу", "як червона троянда", "Ох йо, Тримайте мене" - пишуть люди під знімками дівчини.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі з 16-річною дочкою прикрасили своїми декольте обкладинку глянцю.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в несподіваному образі перевершила маму на зйомці.

Також Politeka писала, що юна дочка Беллуччі засліпила красою в сукні з пікантними вирізами.