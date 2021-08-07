Україну накрию магнітні бурі в найближчі тижні

Як передає Politeka.net, несприятливі дати назвали у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.

Згідно з даними сервісу, найближча активність на сонці приходить вже у вівторок, 10 серпня.

Наступним несприятливим днем стане День Незалежності України. Саме тоді українців потривожити 4-х бальна магнітна буря.

У такі дні фахівці радять людям з хронічними хворобами серця тримати під рукою ліки, так вони є найбільш вразливими до таких явищ.

Кращі види активності в цей час-ранкові та вечірні прогулянки. Також не зайвим буде зробити зарядку.

Нагадаємо, магнітні бурі накриють українців, названі небезпечні дати: коли готуватися.

Як повідомляла Politeka, потужні магнітні бурі "вдарять" по українцях, відомі небезпечні дати.

Також Politeka писала, на Землю насуваються потужні магнітні бурі: названа дата найсильнішого "удару".