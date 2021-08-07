Україну накрию магнітні бурі в найближчі тижні
Як передає Politeka.net, несприятливі дати назвали у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
Згідно з даними сервісу, найближча активність на сонці приходить вже у вівторок, 10 серпня.
Наступним несприятливим днем стане День Незалежності України. Саме тоді українців потривожити 4-х бальна магнітна буря.
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У такі дні фахівці радять людям з хронічними хворобами серця тримати під рукою ліки, так вони є найбільш вразливими до таких явищ.
Кращі види активності в цей час-ранкові та вечірні прогулянки. Також не зайвим буде зробити зарядку.
Нагадаємо, магнітні бурі накриють українців, названі небезпечні дати: коли готуватися.
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