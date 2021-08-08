Модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, звикла розбурхувати своєю красою на пляжі

Моделі Victoria's Secret є одними з найпопулярніших у світі. Причому навіть ті моделі, які вже не співпрацюють з брендом продовжують вважатися веьсма затребуваними і популярними. Наприклад, Алессандра Амбросіо прославилася прагненням скинути вагу екстремально швидко.

Через контракт зірка після пологів повинна бути на показі вже через кілька місяців і щоб прийти у форму Амбросіо довелося вжити кардинальних заходів і нарешті подружитися зі спортом.

Широку популярність бразильська красуня також отримала завдяки роботі з всесвітньо відомим брендом, а на сьогоднішній день зірка є обличчям Christian Dior і Armani. Мама двох дітей, 40-річна красуня, виглядає значно молодше своїх років.

У персиковому Бікіні на фотосесії, кадри з якої представили фанати, Алессандра виглядала дуже ефектно.

"Розкішна скрізь", - пише один з фанатів. Примітно, що на всі питання, пов'язані з формою модель стверджує, що є затятою противницею найсуворіших дієт, але при цьому зірка все ще збереже таку чудову форму.

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