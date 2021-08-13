30-річний український спортсмен, олімпійський чемпіон і депутат Верховної Ради від Партії "Слуга народу" Жан Беленюк розповів про те, як у Києві його атакували невідомі хлопці з расистськими поглядами

Зовсім недавно Беленюк повернувся з Олімпійських ігор в Токіо, на яких завоював для України золоту медаль у греко-римській боротьбі в категорії до 87 кг.однак, навіть таке досягнення темношкірого українця, батько якого був родом з Руанди, вразило не всіх.

Як повідомляє Politeka.net, 13 серпня у своєму Instagram Беленюк розповів про обурливий інцидент, який стався з ним у столиці. За його словами, на Печерську до нього пристали невідомі хлопці, які намагалися спровокувати його на конфлікт

"Вигукуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" і "Вали в Африку!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально, але...", - розповів спортсмен і політик.

Ця подія змусила Беленюка, народженого в Києві, задатися питанням про те, чи вважається він українцем для своєї держави, і які в ній існують «критерії патріотизму».

Спортсмен також нагадав про те, що люди, які «кладуть життя на прославлення держави» повинні відчувати себе безпечно в рідному місті, а подібні інциденти з образами - не норма для «європейської держави».

Варто відзначити, що в коментарях до його посту українці активно підтримали Беленюка.

"Жан не звертайте уваги! "У сім'ї не без виродка". Ви гордість нашої країни", "аморальне бидло! Яке є абсолютно в будь-якій державі, дуже шкода", "Жан ти і є справжній патріот!", "Ось тварини", "Жан ти красунчик у всіх сенсах цього слова!!! Не звертай уваги на цих людей!", "Пишаюся вашою стриманістю", "Жан, ти красава! Шкода не всі люби володіють інтелектом вище початкового рівня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Беленюк завоював для України золоту медаль на Олімпіаді, подробиці.

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