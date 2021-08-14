МакЅим (Марина Абросімова) майже два місяці боролася з важкою пневмонією

38-річна артистка практично весь цей час перебувала в штучній комі. В набільш піковий момент - ураження її легенів становило 80%. На щастя, лікування дало свої плоди, і зірка зміцніла настільки, що попросилася додому.

За словами її директора Маргарити Соколової, Марина наполягла на виписці, так як дуже сильно рвалася до дітей, яких, вона боялася, вже не зможе обійняти. Соколова додала, що тепер чекає "довгий шлях відновлення і лікування", вдома за МакЅим будуть доглядати професіонали, які допоможуть їй пройти всі випробування реабілітації.

Менеджер співачки Яна Богушевська розповіла про стан МакЅим після виходу з коми, а саме про втрату пам'яті.

"Марина майже не пам'ятає або частково пам'ятає деякі події до коми, наприклад, відкриття власної школи і останній концерт в Казані", - повідомила Богушевська.

У Мережі з'явилися кадри, як МакЅим виписують з лікарні. Артистку вивозили на інвалідному візку, так як вона ще занадто слабка, щоб пересуватися самостійно. Зовнішність співачки важко розгледіти, вона сховалася за сонцезахисними окулярами і маскою.

Нагадаємо, МакЅим потрапила до лікарні відразу після концерту, який відбувся 12 червня. Напередодні їй здалося, що вона застудилася, але тест на ковід був негативним, тому виступ відбувся. На сцені МакЅим співала з температурою 39 градусів. Наступного дня її стан різко погіршився. Медики ввели артистку в штучну кому. У неї діагностували сильне ураження легень і низьку сатурацію (насичення крові киснем).

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