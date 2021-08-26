Вдова легендарного актора Богдана Ступки Лариса розповіла про те, як виховувала онука Дмитра після розлучення його батьків
Подробицями вона поділилася в інтерв'ю "КП в Україні".
Лариса зазначила, що онук Дмитро з нею з дев'яти місяців. Як відомо, батьки Дмитра познайомилися і одружилися в університеті, Тетяна була однокурсницею Остапа Ступки, родом вона з Львівської області.
"Нічого не хочу говорити про його маму, але він би з нею пропав. Але я все одно його завжди вчила, що у нього є мама, її треба поважати. Мене завжди називав бабусею, а Богдана Сильвестровича - Бодей. Його так всі онуки називали. Коли у нас з'явився Дімочка, я якраз вийшла на пенсію... із задоволенням няньчилася з Дімочкой», - зазначила Лариса Ступка.
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"Я народився, коли батькам було по дев'ятнадцять. Мама з татом-однокурсники, познайомилися в інституті і одружилися. Це був стрімкий Студентський шлюб, який розпався незабаром після мого народження", - розповідав раніше Дмитро.
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