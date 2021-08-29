Світова зірка Скарлетт Йоханссон, яка зіграла "Чорну вдову", показала ефектний образ у білизні

Як пише Politeka.net, актриса Скарлетт Йоханссон нещодавно народила сина. Про це розповів чоловік красуні - Колін Жост. Але після пологів актриса не показала себе і дитину, бажаючи залишити особисте не публічним. У Скарлетт навіть немає Instagram-аккаунта, тільки шанувальники створюють фан-сторінки, де діляться цікавими образами дівчини.

На найпопулярнішому акаунті про красуню з'явилося фото, де Йоханссон постала в чорній білизні. Дівчина вигнулася, демонструючи розкішні форми.

"Богиня", - підписано було фото.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вражаюча", "чудова", "це гаряче", "Богиня краси", "Ангел", " Привіт, красуня .... ти справжня принадність жінки ..... бережи тебе Бог завжди", "найкраща"," не дуже погано і не дуже добре", " ти мені дійсно подобаєшся!".

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