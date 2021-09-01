Сцена допомогла співачці Юліані Купцовій вилікуватись на день народження. Детальніше про цей випадок вона розповіла у програмі Karabas.Live.

Як розповідає гостя програми, перед її першим сольним концертом вона відчула різкий біль у спині, завантажуючи костюми в машину. «Я не змогла ні направо, ні наліво повернути голову. Я розуміла, що, в принципі, це був мій перший концерт сольний, де я одна на сцені і тільки мої пісні», - зазначає вона.

Тим не менш, Купцова розповідає, що виступала все одно: з пластиром від хореографа, зі знеболювальним від гітариста, але концерт відбувся. «Коли я вийшла на сцену, я все забула, що в мене там боліло. Сцена настільки лікує, що я вийшла і забула про все», - ділиться співачка спогадами.

Взагалі артистка проводить свої сольні концерти на день народження, 27 липня. Як вона зазначає, багато людей цьому дивується, адже така подія – не час для праці. «Але для мене це не праця, це енергетичний класний потік, де я хочу багато віддати людям, і вони також від мене багато беруть. Перед виходом на сцену я завжди прошу Всесвіт, щоб все було добре», - пояснює Купцова і додає, що сприймає кожну пісню як живий потік енергії.

Принагідно вона розповідає про прем’єру своєї пісні «Полнолуние Луны» на Івана Купала. «Мені здається, що кожна жінка – це така відьмочка. Це такий хіт, під який хочеться відриватися, проводжати літо, тому що скоро Новий рік», - підкреслює Купцова. На її думку, літня пора надто швидко минає, а відтак нею потрібно встигнути насолодитися. Хоч і сама співачка зізнається, що ніде не відпочивала і все літо провела в роботі.

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