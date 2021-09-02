У програмі Сергія Дойка «Особистість» співак, заслужений артист України Арсен Мірзоян розмірковував щодо необхідності профільної освіти, зокрема для музичної творчості. На його думку, справжні знання дають досвід та практика.

На думку артиста, профільна освіта не є обов’язковим елементом професіоналізму чи успіху у тій чи іншій сфері, більш важливу роль натомість має досвід. Це, зазначає він, стосується не лише музики чи іншої творчої професії.

«Коли я прийшов на комбінат «Запоріжсталь», я вам чесно скажу – освіта металурга ніяк на заводі не потрібна», - заявив Мірзоян, який багато років будував кар’єру інженера та був майстром дільниці.

Артист розповів, що зазвичай люди приходять у професію з певним базовим рівнем знань, загальним розвитком, а в процесі освоєння фаху вже бачать конкретні проблеми на практиці на власні очі і вирішують їх власноруч.

«Той досвід назовні – це і є освіта. Тільки у тебе є база якась з інституту, а справжня освіта починається на практиці. В музиці так само. Якби у мене була музична освіта, я б може раніше почав займатись музикою, може обрав би не той напрямок музики – не знаю як би воно склалося», - каже Мірзоян.

Музикант додав, що перші два альбоми були творчими експериментами, а грамоту він черпає в тих, хто вже нею володіє і готовий поділитися та щось підказати.

Як повідомляла Politeka, Мірзоян поділився враженнями після концерту у Львові.

Також Politeka повідомляла, що звукорежисер Володимир Бебешко констатував занепад української освіти.