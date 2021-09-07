Дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу, майстер спорту міжнародного класу, тренер Андрій Хомицький поділився у програмі «Головне питання з Борисом Бронштейном» своїми секретами успіху в спорті. В тому числі він розповів, як повинен харчуватися бодібілдер.

«Ти працюєш з самого юного віку, можна сказати, на певній межі. Коли ти молодик, ти цього ще не розумієш. Але по факту через те, що хороше відновлення, тобі досить пару годин поспати, щоб відновитися. З-під палиці займатися спортом ніхто не буде», - зазначає він.

Не кожен готовий приділяти цьому заняттю три - чотири години на день.

«Є, звичайно, ті, хто виглядає перспективними, і їх намагаються тягнути, десь мотивувати, тягти. Але, як правило, це рідко вінчається успіхом», - стверджує майстер спорту.

Він розповів про обмеження в харчуванні бодібілдера.

«Харчування - це те, без чого неможливий спорт взагалі, а що стосується бодібілдингу, то тут харчування відіграє ключову роль. Я б не назвав це правильним харчуванням. Я б назвав це строго обмеженим харчуванням, тому що різноманітність твого раціону убога. У тебе, можна сказати, кілька продуктів у раціоні. Як правило, з високим вмістом білка, або просто які містять білок, вуглеводи і клітковину. Вуглеводи просто в певній кількості і тільки складні. Я вважаю, що дуже добре, коли тренер може бути наочним прикладом для свого клієнта», - розповідає спортсмен.

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