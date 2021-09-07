Відома телеведуча Іда Галич вперше за довгий час вирішила прокоментувати свою ситуацію з розлученням

Минулого року стало відомо про розлучення Іди Галич і Алана Басієва, що спантеличило шанувальників, адже пара ніяк не розкривала свої проблеми і до того ж у них тільки народилася дитина. Однак зараз зірка вирішила трохи відкрити завісу таємниці в одному з ефірів для YouTube-шоу «Скажи Гордєєвій»

І хоча Іда Галич при особистій бесіді намагалася говорити про своє життя і розлучення мінімально, дещо вона все ж розповіла. Так, телеведуча розповіла, що все ще переживає про те, що її дитина росте не в повній родині.

"Настав такий момент, коли розумієш, що ви або вб'єте один одного через рік, або треба щось робити. Ми обидва це зрозуміли, але ініціатором розлучення був Алан. Не так що він сказав, мовляв, я хочу з тобою розлучитися, А або ось так, або ми розлучаємося. Я сказала, що «ось так» не можу зробити. Я досі переживаю. У мене дитина. Мені хотілося, щоб він ріс у повній родині», — розповіла завуальовано Іда.

Вона додала, що на даний момент колишній чоловік з сином не бачиться через те, що він не в столиці, але вона спілкується з чоловіком, дзвонить йому і показує по відео дитину. До слова, багато хто підозрював, що Іда просто фінансово виросла і тому вирішила розлучитися з чоловіком, у якого були свої вимоги.

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