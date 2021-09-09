Володарка "Оскара" актриса Дженніфер Лоуренс, зірка "Голодних ігор" і "Люди Ікс", чекає свого первістка
У Мережу злили фото 31-річної зірки під час прогулянки. Дженніфер постала на кадрах в білій футболці і квітчастому мішковидному комбінезоні, крізь який чітко проглядається контур вагітного животика.
Про те, що Лоуренс при надії, виданню People підтвердив представник актриси, пише Politeka.net. Відзначається, що батьком майбутнього малюка є її чоловік, директор художньої галереї Кук Мароні, який старший за неї на шість років. Це буде перша дитина у них обох.
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Лоуренс і Мароні почали зустрічатися влітку 2018-го, менш ніж через рік парочка побралася. Весілля відбулося 19 жовтня 2019 року в Род-Айленді. Арт-дилер і зірка "Голодних ігор" влаштували весільний прийом на 150 гостей. Серед запрошених були Адель, Емі Шумер, Кріс Дженнер, Емма Стоун та інші знаменитості. Церемонія пройшла в розкішному маєтку Белкорт в Ньюпорті, спроектованому в 1894 році відомим архітектором Річардом Моррісом Хантом.
Користувачі бурхливо обговорюють новину:
"Ось це так. Я її шанувальник протягом вже близько 10 років, з тих пір, як почув, що її вибрали на роль Кітнісс Евердін. Так що це, безумовно, шок"
"Вітаю її, але я трохи збентежена"
"І хто цей щасливчик? - її чоловік, схоже"
"О Господи! я не вірю в це"
"Вона така мила😭❤️"
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