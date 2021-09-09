Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер зовсім недавно і несподівано оголосила про свою другу вагітність

Телезірка і бізнесвумен Кайлі Дженнер вчора несподівано для шанувальників оголосила про свою другу вагітність, причому зірка спеціально підготувалася і навіть записала зворушливий ролик з тим, як повідомляє новину всім близьким.

А сьогодні Кайлі вирішила показати вельми сміливий образ і засвітила не тільки округлий живіт. У Білій шкіряній сукні з акуратним вирізом Кайлі покрасувалася на кухні. Причому свій лук зірка доповнила лаковим плащем, залишивши той розстебнутим, а яскравий макіяж завершив її образ.

Головний акцент на животі, обтягнутим шкіряним міні-сукнею відразу привернув увагу фанатів до себе:

"Вау, яка неймовірна леді; коли твоя найкраща подруга прекрасна в будь-якому вигляді; шикарна мама❤; я бачу цю шишку❤️💫; ось як треба виглядати при вагітності; Боже мій, мила; скажіть, будь ласка, чи потрібна вам няня? аж посвітліла, знову дівчинка?; Так приголомшливо 😭 🥰 ✨ 🤯 " - пишуть шанувальники.

Як відомо, зараз дівчина виховує дочку разом з чоловіком і при цьому не соромиться показати фігуру, адже пишається своїм витонченим зовнішнім виглядом.

Засмагла Кайлі до оголошення про свою вагітність намагалася публікувати архівні кадри, підготовлені заздалегідь. Не так давно, наприклад, зірка підкорила стильним виглядом в білому топіку і трендових джинсах з високою посадкою і безліччю широких кишень.

Дизайнерська сумочка і окуляри завершили новий лук знаменитості, який припав фанатам до душі відразу ж:

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