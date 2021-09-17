Друг загиблої зірки "Мастер Шеф" Стели Клименко і відомий шеф-кухар Микола Люлько розповів про останню розмову з колегою

Як передає Politeka.net, нещодавно стало відомо про смерть зірки шоу "Мастер Шеф" Стелли Клименко. Вона відпочивала в Єгипті, і у неї раптово зупинилося серце. Її друг і колега по шоу - Микола Люлько повідомив про це. Він боровся в суперфіналі зі Стелою, але не зміг здобути перемогу.

Цього разу Микола поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Там він розповів про останню розмову із загиблою зіркою шоу "Майстер Шеф" Стелою і про що він шкодує.

"Живи тут і зараз



Насолоджуйся життям, цінуй всіх, хто поруч з тобою, говори їм частіше те що ти відчуваєш по відношенню до них! Ці слова і ще купа інших думок у мене крутяться останні три дні в голові…

Коли у Стелли був крайній день роботи перед від'їздом, я їй сказав відірвися по повній, відпочинь, забудь хоч трохи за роботу, не пиши мені і я тебе відволікати від відпочинку не буду. Перезагрузись - тобі це дуже потрібно



А тепер я шкодую що жодного разу з нею не списався



Коли вона їхала, сказала "Я повернуся і хочу почати нове життя" чи так воно склалося, чи так життя повинно було скластися??? Тепер тільки питання і здогадки...", - поділився одкровенням Микола.

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