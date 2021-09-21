Австралійська актриса Марго Роббі, яку підозрюють у романі з Бредом Піттом, поділилася стильним образом

Як пише Politeka.net, австралійська актриса Марго Роббі прославилася серед українського глядача завдяки ролі Харлі Квінн в"Загоні самогубців". Також Красуні приписують роман з Бредом Піттом. Спочатку чутки з'явилися в 2015 році, коли Роббі знімалася в "гра на пониження", де Пітт був продюсером. А нова хвиля чуток пішла після початку зйомок фільму "Вавилон", де обидва грають головні ролі. Очевидці відзначають, що між дублями Марго і Бред відкрито фліртують і це незважаючи на те, що красуня заміжня.

Марго не веде сторінку в Instagram, але фанати створюють фан-акаунти в соціальній мережі. Так, на одній з таких сторінок з'явилося нове фото Роббі. Красуня була в білій блузі, позуючи біля стіни. Образ дівчина доповнила яскравим мейкапом.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "Богиня", "дивовижна", "Прекрасна принадність", " спокуслива дівчина, Мила. Обожнюю твій фільм", "кожен день ти робиш моє життя прекрасніше", "найкрасивіша дівчина в світі".

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