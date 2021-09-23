Незадовго до раптової смерті зірка "Майстер Шеф" Стелла Клименко розповіла про те, як її побили

Як повідомляє Politeka.net, учасниця "Мастер Шеф. Професіонали-3", мила дівчина, на ім'я Стелла Клименко, раптово померла в понеділок, 13 Вересня, будучи на відпочинку в Єгипті. Не так давно вона перенесла коронавірус, проте причиною смерті називають раптову зупинку серця.

Відзначимо, що незадовго до раптової загибелі, а саме 18 серпня, 30-річна Стелла розповіла у себе в Instagram, що понад два роки тому її сильно побили, а також показала фото свого обличчя з величезним синцем на щоці. За словами дівчини, вона не любила, коли робили компліменти її милій ямочці на щоці, тому що вона з'явилася якраз в результаті побиття.

"Ніяких скарг, це просто життя. Минуло 2,5 роки після того, як це сталося, і чому я не можу приймати компліменти з приводу ямки на правій щоці. Коли я була маленька, я так хотіла ямочки, коли посміхаєшся, але вона у мене одна, тому що розірвана на щоці м'яз. Є люди, які не дуже люблять людей). І так сталося, що мені не пощастило і мені завдали досить складні тілесні травми. Я ходила в масці, лікувалася, приховувала обличчя", - поділилася Стелла в мережі за місяць до смерті.

Нагадаємо, Друг Стелли Клименко розповів про останню розмову перед трагедією: хотіла почати нове життя.

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