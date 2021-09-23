Відомий український доктор Євген Комаровський дав поради щодо зміцнення імунітету

Доктор Комаровський завоював в Україні велику популярність, а до його порад намагаються прислухатися, передає Politeka.net.

Часто лікар розповідає секрети, що стосуються підтримки здоров'я, в своєму Instagram.

Так, в одному з постів Instagram Євген Комаровський розповів, як зміцнити імунітет. Доктор рекомендує дотримуватися 6 правил: не курити, не пити алкоголь, мити руки, підтримувати гарний настрій, займатися спортом і правильно харчуватися.

Публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі вирішили доповнити список в коментарях.

"Я б ще додала сон 😴 я по собі відчуваю, енергія б'є ключем 🔥", " і, звичайно закалятися🙌 без цього нікуди.

Сподіваюся, настане день і на пострадянському просторі, коли люди перестануть вірити в імуномодулятори, а лікарі перестануть їх призначати", "я б ще додала важливий пункт: усувай свої дефіцити! Вітамін Д, анемії, харчові непереносимості, проблеми з кишечником і багато іншого заважає нашому імунітету працювати на всі💯", " Не нервуй і висипайся... Треба додати)", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що доктор Комаровський попередив про найнебезпечніший час перебування на сонці

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