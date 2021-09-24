Краще просто кохати дівчину, аніж пробувати її здивувати в ліжку. Так сказала учасниця ток-шоу «Холостяк» Adel Asanty або Настя Распутіна у програмі «Особистість» з Сергієм Дойком, розповідаючи про своє уявлення щодо любові.

Передусім гостя програми розповідає, що чоловіки при зустрічі з нею відразу думають про те, як би здивувати її в ліжку, а потім вони отримують масу комплексів. Асанті же заявляє, що дивувати в сексі її не потрібно. «Я не хочу бути секс-гуру в очах чоловіків, а я хочу бути коханою дівчиною», - підкреслює вона.

Для учасниці ток-шоу «Холостяк» на першому місці стоять почуття. До того ж, додає Асанті, любов і секс взаємопов’язані, а відтак відчуття в ліжку залежать від почуттів поза ним. «Любов – це метелики в животі, коли у тебе якісь маревні думки в голові», - каже вона.

Також Асанті порівнює любов із психічним розладом, але зазначає, що переживання всіх стадій закоханості та ейфорія від цього всього – круті відчуття.

Як повідомляла Politeka, Асанті розкрила, що для неї важливо в чоловікові.

Також Politeka писала про те, що екс-учасниця телепроекту «Холостяк» Анастасія Распутіна похвалилася ефектним нарядом.