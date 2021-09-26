Тіна Кароль, Дмитро Монатік, Ольга Сумська та інші українські зірки бурхливо відреагували на перемогу боксера Олександра Усика над Ентоні Джошуа
У ніч на 26 вересня в Лондоні відбувся поєдинок, в якому зійшлися український і британський актор. За його підсумками переміг Усик, ставши чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.
Як пише Politeka.net, гучна перемога боксера вразила дуже багатьох українських зірок.
Так, співачка Тіна Кароль записала сторіз зі своєю командою.
"Вітаємо Усика всією командою!", - кричить зірка на відео.
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"Вітаємо! Гордість! Слава Україні!", - написав в Instagram ведучий Юрій Горбунов.
"Вітаю! Всю Україну і Український бокс перемогою!", - заявив у своєму пості Потап.
"ОЛЕКСАНДР УСИК, вітати нашого чемпіона з історичною перемогою! Наша гордість! Пишаємося! Це був просто неймовірний бій!", - вважає Ольга Сумська.
"Наш чемпіон!",- захопилася ведуча Леся Нікітюк.
"Ти наша легенда! Україна понад усе! Слава Україні", - написав на своїй сторінці Дзідзьо.
"Радість! Гордість! Перемога! Геніальний спортсмен!!!! Чемпіон чемпіонів!!", - не зміг стримати емоцій Дмитро Монатік.
Нагадаємо, бій Усика-Джошуа за звання чемпіона світу: найяскравіші моменти і хто переміг.
Як повідомляла Politeka, Усик перед боєм з Джошуа звернувся до дружини, показавши пристрасне фото.
Також Politeka писала, що Усик перед боєм звернувся до Ентоні Джошуа з несподіваним проханням.