Тіна Кароль, Дмитро Монатік, Ольга Сумська та інші українські зірки бурхливо відреагували на перемогу боксера Олександра Усика над Ентоні Джошуа

У ніч на 26 вересня в Лондоні відбувся поєдинок, в якому зійшлися український і британський актор. За його підсумками переміг Усик, ставши чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Як пише Politeka.net, гучна перемога боксера вразила дуже багатьох українських зірок.

Так, співачка Тіна Кароль записала сторіз зі своєю командою.

"Вітаємо Усика всією командою!", - кричить зірка на відео.

"Вітаємо! Гордість! Слава Україні!", - написав в Instagram ведучий Юрій Горбунов.

"Вітаю! Всю Україну і Український бокс перемогою!", - заявив у своєму пості Потап.

"ОЛЕКСАНДР УСИК, вітати нашого чемпіона з історичною перемогою! Наша гордість! Пишаємося! Це був просто неймовірний бій!", - вважає Ольга Сумська.

"Наш чемпіон!",- захопилася ведуча Леся Нікітюк.

"Ти наша легенда! Україна понад усе! Слава Україні", - написав на своїй сторінці Дзідзьо.

"Радість! Гордість! Перемога! Геніальний спортсмен!!!! Чемпіон чемпіонів!!", - не зміг стримати емоцій Дмитро Монатік.

Нагадаємо, бій Усика-Джошуа за звання чемпіона світу: найяскравіші моменти і хто переміг.

Як повідомляла Politeka, Усик перед боєм з Джошуа звернувся до дружини, показавши пристрасне фото.

Також Politeka писала, що Усик перед боєм звернувся до Ентоні Джошуа з несподіваним проханням.